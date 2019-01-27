СК выясняет причины пожара в Курганской области, где погибли трое детей

Трое малолетних детей стали жертвами возгорания в частном доме в деревне Раздольное в Курганской области.

Как передает «Интерфакс», пожар в одном из частных домов в Курганской области произошел в ночь на воскресенье, 27 января.

Отмечается, что прибывшие для тушения возгорания спасатели обнаружили на месте инцидента тела троих малолетних детей. Их матери удалось покинуть помещение самостоятельно.

В настоящее время место происшествия осматривают следователи. Они устанавливают обстоятельства возникновения огня и решают вопрос о возбуждении уголовного дело.

Причиной возгорания предварительно называют нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования.