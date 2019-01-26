Следователи Забайкалья выясняют причины смерти двух работников шахты

Два человека погибли в Забайкалье, спустившись в один из штреков шахты АО «Новоширокинский рудник».

Как передает «Интерфакс», тела 22-летнего рабочего шахты и 25-летней горного инженера были обнаружены утром, 26 января, на руднике в селе Широкая Забайкальского края.

По данным СК, мужчина и женщина спустились в шахту, чтобы обследовать штрек, где накануне производились плановые взрывные работы. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Следователи опросили руководство и работников шахты, затребовали должностные инструкции ответственных лиц, а также журналы на проведение работ и другие документы.