27 машин столкнулись в результате двух ДТП из-за непогоды под Москвой

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало водителей отказаться от личных авто из-за аварий.

Как передает агентство городских новостей «Москва», 27 автомобилей столкнулись на трассе М2 «Крым» в Московской области в результате двух ДТП. Уточняется, что аварии произошли на 25 и 58 км автодороги.

По данным ресурса, пострадавших в результате массовых столкновений машин не оказалось.

Однако министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало водителей отказаться от использования личных авто из-за опасности аварий.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что 26 января в Москве и области ожидается рекордный снегопад, а также метель и усиление ветра. В связи с этим москвичей просили пересесть на подземный транспорт.