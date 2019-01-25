Восемь человек спасли из загоревшегося дома в Выхино-Жулебино

В пятницу, 25 января, в доме на юго-востоке Москвы произошло возгорание личных вещей и мебели.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС по столице, пожар произошел в доме 23 на улице Генерала Кузнецова в районе Выхино-Жулебино.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу. Было установлено что происходит загорание в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома. Пожарные спасли восемь человек, один из них проверяется бригадой скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что возгорание было локализовано.