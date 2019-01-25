В Саратове завели дело на школьника, выстрелившего в друга из пневматики

Саратовский школьник в ходе конфликта в лицее выстрелил в ногу 16-летнему приятелю из пневматического пистолета.

Как передает «Интерфакс», сам инцидент произошел днем 24 января возле одного из лицеев Саратова, когда ученик выстрелил из пневматики в ногу другого в ходе произошедшего между ними конфликта.

Согласно информации правоохранителей, позднее выяснилось, что пневматический пистолет подросток приобрел на интернет-сайте.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело о побоях. Прокуратура занимается выяснением причин конфликта между лицеистами.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что девятиклассник открыл стрельбу из охотничего ружья у школы в поселке Абалаково на севере Красноярского края.