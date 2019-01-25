Под Москвой устанавливают личность женщины, погибшей под колесами поезда

Электричка насмерть сбила неизвестную женщину в районе станции «Лианозово» Савеловского направления МЖД.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел утром в пятницу, 25 января, в районе станции «Лианозово» Савеловского направления Московской железной дороги.

Отмечается, что женщина попала под колеса электрички сообщением Лобня — Москва в тот момент, когда переходила пути по железнодорожному настилу перед приближавшимся поездом. От полученных травм пассажирка скончалась на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает транспортная полиция, устанавливаются обстоятельства случившегося и личность погибшей.



