Кинологи обследуют помещение "Ельцин-центра" в Москве после звонка о бомбе

Около 30 человек эвакуировали из помещения «Ельцин-центра» в центре Москвы после сообщения об угрозе взрыва.

Как передает «Интерфакс», на улице Большая Полянка в центре Москвы эвакуируют «Ельцин-центр». Отмечается, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.

В настоящее время из помещения «Ельцин-центра» вывели порядка 30 человек. Здание будет проверено кинологами.

Напомним, в пятницу, 25 января, по России прокатилась новая волна анонимных звонков с сообщениями о минировании. В связи с этим различные соцобъекты были эвакуированы в Благовещенске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Якутске.