ФСБ изъяла из московской нарколаборатории 21 кг синтетических наркотиков

Сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков в Москве.

Об этом в пятницу, 25 января, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным агентства, лаборатория была создана двумя жителями Москвы, которые продавали наркотики через интернет-магазин.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и обысков у организаторов наркобизнеса всего изъято из незаконного оборота свыше 21 кг синтетических наркотических средств и более 16,5 кг марихуаны», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что наркоторговцев задержали с поличным. В их частном доме в Москве области ФСБ изъяла 9,4 кг синтетических наркотических средств, 13,6 кг марихуаны, 65 литров наркосодержащей жидкости, а также химическое оборудование и реактивы.

Против задержанных возбуждены уголовные дела.