Окна квартиры выбило при взрыве в доме на северо-востоке Москвы

В негазифицированном доме на северо-востоке Москвы произошел хлопок неизвестного происхождения.

«РИА Новости» сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что инцидент произошел на втором этаже дома 20 на Костромской улице в районе Бибирево СВАО. Разрушения и возгорания не случилось, но в квартире выбило окна.

Хозяин квартиры не пострадал. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном доме, в результате чего погибли 39 человек.