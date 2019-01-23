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Турция заявила о восьми погибших и пропавших гражданах при пожаре на судах

Происшествия

Среди погибших и пропавших без вести при пожаре в Керченском проливе оказались восемь граждан Турции.

Напомним, пожар на судах «Канди» и «Маэстро», которые находились на якорной стоянке в Черном море, произошел 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). В результате ЧП погибли 14 человек, а шестеро считаются пропавшими без вести.

Как передает «Интерфакс», четверо погибших при пожаре моряков оказались гражданами Турции. Поиски еще четырех турецких граждан продолжаются в водах Керченского пролива.

«По предварительным данным, из 16 турецких членов экипажа, находившихся на двух судах, спасены восемь, четверо скончались. Продолжаются поисково-спасательные работы еще четырех граждан, пропавших без вести», — говорится в сообщении МИД Турции.

В настоящее время спасенные с двух танкеров моряки находятся в керченской больнице №1. Ранее сообщалось, что состояние пострадавших в результате пожара иностранцев оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

 

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Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


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