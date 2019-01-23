После гибели 47 собак хозяину приюта в Амурской области грозит арест

Следствие и прокуратура Амурской области просят об аресте владельца приюта для животных, где погибли 47 собак.

«Прокурор Амурской области поручил прокурору Благовещенска поддержать в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по фактам массового убийства собак», – приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения надзорного ведомства.

16 января зоозащитники Благовещенска и полицейские обнаружили в собачьем приюте «Дружок», расположенном в селе Чигири, 47 погибших от голода животных. Около 20 собак находились в истощенном состоянии.

Представитель зоозащитной организации «Подари надежду» Ольга Ефремова рассказала, что местные жители и зоозащитники давно жаловались на собачий приют, который заключил с администрацией Благовещенска договор на отлов и содержание безнадзорных животных. «Сигналы об ужасных условиях, в которых содержатся собаки, поступали и раньше, но попытки попасть на территорию пресекались руководством приюта. Накануне вечером нам это удалось, так как директор находится на отдыхе за границей», – сообщила Ефремова.

23 января владелец приюта вернулся в Россию. Его задержали и поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.