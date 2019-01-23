Мужчина пять раз ударил экс-возлюбленную ножом в Щелкове

Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины на парковке ТЦ в подмосковном городе Щелково.

«РЕН ТВ» сообщает, что убийство произошло утром 23 января на парковке гипермаркета Castorama. 46-летний мужчина подкараулил женщину, набросился на нее и нанес ей пять ножевых ударов.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Подмосковью Ольга Врадий рассказала, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным телеканала, погибшая была «бывшей сожительницей» убийцы. Портал «360» пишет, что мужчина зарезал свою экс-супругу. Убийство могло произойти из-за неприязненных отношений между ними, а также из-за материальных разногласий.