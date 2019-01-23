86 нелегальных оружейников задержали силовики по всей России

ФСБ, МВД и Росгвардия провели масштабную операцию по поиску нелегальных оружейников в 32 регионах страны.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, силовики задержали 86 человек и пресекли деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.

Правоохранительные органы изъяли большое число оружия отечественного и иностранного производства: 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 11 ручных осколочных гранат два ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26» и реактивный огнемет «РПО-А "Шмельд"».

Кроме того, у задержанных обнаружили 33 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более десяти тысяч патронов различного калибра и свыше девяти тысяч комплектующих для их изготовления.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.