16 человек спасли из горящего подъезда жилого дома в Иркутске

В среду, 23 января, в подъезде девятиэтажного жилого дома Иркутска загорелись электросчетчики.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Иркутской области.

«Пожар в жилом доме на улице Безбокова возник из-за возгорания электросчетчиков в подъезде с шестого по девятый этаж. Огонь ушел на крышу. Прибывшие пожарные эвакуировали 16 человек, заблокированных в квартирах из-за задымления. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что пожар был локализован, работы на месте происшествия продолжаются.