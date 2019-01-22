Здание арбитражного суда в Питере горит на площали 20 кв. м

На Суворовском проспекте Питера загорелось здание Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на городское управление МЧС. Сообщение о пожаре поступило во вторник, 22 января, в 9:35 утра.

«В 9:41 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В шестиэтажном административном здании в комнате горит обстановка на площади 20 кв. метров», — цитирует агентство МЧС.

Из здания эвакуировали 100 человек.

Отмечается, что ранг пожара повышен до №1-БИС. Сведений о пострадавших пока нет, к ликвидации привлечено 52 человека личного состава и 15 единиц техники.