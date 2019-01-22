В кафе Москвы сообщили детали драки официантки и клиентки

В правоохранительных органах сообщили, что официантка напала на посетительницу кафе в столице.

По данным ТАСС, инцидент произошел в доме 21 на проспекте Мира в Мещанском районе ЦАО. Между 29-летней официанткой из Таджикистана и 52-летней посетительницей произошел конфликт, в ходе которого последняя получила перелом левой локтевой кисти и колотые ранения неустановленным предметом.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести.

Между тем администратор кафе «Правда», где произошел инцидент, рассказала The Village, что драка случилась еще 7 января, но полицейские приехали к ним только 22 января. По ее словам, посетительница вела себя неадекватно и первой ударила официантку. Администратор также опровергла информацию о том, что посетительница получила перелом и колотые раны.

Уточняется, что 7 января в кафе разрешили приходить со своим алкоголем. Участница конфликта и ее друзья принесли в заведение не только спиртное, но и скатерть с бокалами. Посетительница отказалась заплатить за пробковый сбор 200 рублей, из-за чего у нее и возникла потасовка с официанткой.