Рейс Иркутск — Пхукет с 427 пассажирами прекратил взлет из-за неполадок

Самолет Boeing 777, следовавший из Иркутска в Пхукет, прекратил взлет из-за неполадок с двигателем.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в иркутском аэропорту. Там уточнили, что во время взлета у самолета произошел помпаж — срывной режим работы двигателя.

«Экипаж принял решение прекратить взлет. Никто не пострадал, борт вернулся на рулежную дорожку, потом высадил пассажиров», — рассказал собеседник агентства.

Самолет принадлежит компании Nord Wind. На борту находилось 427 пассажиров. Их разместили в гостинице. Предполагается, что из Ростова прилетит новый борт, на котором пассажиры вылетят в Таиланд в 14:00 по Москве.