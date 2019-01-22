Пропавших после пожара на суднах в Черном море будет искать вертолет

Два судна под флагом Танзании загорелись вечером в понедельник, 21 января, в Черном море.

Об этом пишет «Интерфакс». Уточняется, что судно находилось в 15 морских милях от мыса Такиль. На кораблях перевозили сжиженный газ, на борту находились граждане Турции и Индии.

В результате пожара 10 человек погибли, 12 спасены, еще 10 человек пропали. В Новороссийском морском спасательно-координационном центре во вторник агентству рассказали, что спасенных моряков пока не перевозили на берег. «Еще не всех собрал "Меркурий", потому что погода испортилась. Поиски продолжаются, с утра будет еще вертолет», — рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По предварительным данным, пожар мог произойти в результате передачи топлива с борта на борт. По данным агентства, танкеры работали с топливом по «серым» схемам.