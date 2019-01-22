Москвичка избила таксиста и доехала до дома на угнанной иномарке

Полицейские задержали 27-летнюю москвичку, которая избила таксиста и уехала на его машине домой.

На сайте ГУ МВД по Москве сообщается, что инцидент произошел в Оружейном переулке в Тверском районе ЦАО. Между 52-летнем таксистом и пассажиркой возник конфликт из-за стоимости проезда. Девушка напала на мужчину и скрылась с места происшествия на его автомобиле Hyundai.

Полиция ввела план «Перехват». Угнанную машину обнаружили у дома на Ленинградском шоссе, где живет подозреваемая. Девушку задержали, заключили под стражу и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

На видео, опубликованном полицейскими, видно, что девушка одета в толстовку, на которой нарисован дорожный знак «Въезд запрещен» («кирпич»).