Кто взорвал Магнитогорск?

Запрещенная в РФ организация ИГИЛ взяла ответственность за взрыв жилого дома в Челябинской области. Следком настаивает на версии взрыва бытового газа.

Нас уверяют, что следствие по взрыву в Магнитогорске идет полным ходом. Но вопросы у общественности почему-то не исчезают, а только множатся. Террористы заявили, что это именно их адепты заложили взрывчатку с 3-го по 10-й этаж и совершили теракт.

Следственный комитет обвинил джихадистов в самопиаре. Но при этом толком так и не смог объяснить масштабы разрушений, так мало похожие на взрыв бытового газа.

Кроме того, правоохранители продолжают скрывать некоторые события в Магнитогорске. Например, странное происшествие накануне взрыва, когда дворник, убиравший территорию торгового центра «Континент», непроизвольно обезвредил заложенное в урну самопальное взрывное устройство, просто отсоединив мобильник. Номер телефона выводит на некоего 43-летнего уроженца Узбекистана Махмуда Джумаева, водителя маршрутки.

Вся Магнитка уже практически не сомневается, что именно Джумаев и двое его знакомых ехали в той самой маршрутке, которая взорвалась параллельно с домом. Очевидцы уверены, что «Газель» преследовали и вели по ней прицельный огонь, а взлетела на воздух она не из-за газа, а в результате спецоперации. Удачной, надо заметить, в таком случае, так как, если верить заявлению игиловцев, троица планировала последовательно поднять на воздух чуть ли не полгорода.

Силовики, кстати, до сих пор хранят молчание как по личностям тех, кто ехал в злополучной «Газели», так и по хозяевам квартиры, которая оказалась неподалеку от места ЧП по Карла Маркса, 164. Возможно, не хотят паники. Или смазать впечатление от собственных победных реляций об успехах в борьбе с терроризмом и ИГИЛ, которых, если верить чекистам и Кадырову, мы уже давно замочили в сортире и на Кавказе, и в России, и даже в Сирии. А странные взрывы все равно происходят.

[Прим. Sobesednik.ru: «Исламское государство», также ИГ или ИГИЛ — деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда.]

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2019 под заголовком «Кто взорвал Магнитогорск?».