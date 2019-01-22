Активист "Открытой России" в Пскове не выходил на связь после задержания

В псковском отделении «Открытой России» не могут определить местоположение активиста Дмитрия Семеновского.

Об этом в своем Facebook написал член совета движения Александр Захаров. По его словам, к Семеновскому приехали полицейские, чтобы поговорить о его заявлении об избиении. Однако, когда он сел к ним в машину, они заявили, что «тема разговора другая» и увезли активиста в Управление по контролю за оборотом наркотиков в Псковской области, а потом в отделение ФСБ.

«Дежурный управления по контролю за оборотом наркотиков в Псковской области сообщил, что Диму увезли в Печорский УВД. Это в 50 км от Пскова, на границе с Эстонией. Там он находился в качестве свидетеля по некому уголовному делу с 19:00», — написал Захаров.

По его словам, Семеновского «заставляют под диктовку писать показания». Когда Захаров добрался до Печоринского УВД, активиста, по его словам, «вывели другим ходом и увезли в неизвестном направлении».

«На данный момент местонахождение Дмитрия неизвестно. С родственниками он на связь не выходил», — написал Захаров.

По данным ТАСС, Семеновский проходит свидетелем по ряду уголовных дел. Кроме того, на него составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Напомним, ранее полиция в Псковской области задержала координатора регионального отделения «Открытой России» Лию Милушкину и ее мужа по подозрению в сбыте наркотиков.