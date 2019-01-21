Трое погибли и двое пострадали при падении БТР в ущелье в Абхазии

Трое российских военнослужащих погибли при опрокидывании БТР-80 в ущелье в Абхазии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что одними из версий произошедшего являются техническая неисправность БТР и человеческий фактор — водитель мог не справиться с управлением.

Источник в силовых структурах Абхазии рассказал ТАСС, что БТР упал с высоты 40 метров. На место происшествия прибыли спасатели.

В военном комиссариате региона уточнили, что один из погибших был родом из Челябинской области.