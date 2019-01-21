Три человека погибли после столкновения грузовика и легковушки в Туве

Правоохранительные органы в Туве выясняют обстоятельства аварии с участием грузовика и легковушки.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МВД, столкновение произошло в Улуг-Хемском районе республики вечером 20 января.

«Установлено, что 55-летний водитель автомашины "ВАЗ-21140" допустил наезд на стоящее транспортное средство марки "ГАЗ-3307"», — сказано в заявлении полицейских.

В результате аварии погибли три человека: водитель легковушки, а также 56-летняя женщина и трехмесячный младенец. Правоохранители установили, что все находившиеся в автомобиле «ВАЗ» люди не были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок не был помещен в детское удерживающее кресло.