Стрельба из "травмата" была открыта при попытке похищения человека в Москве

Столичная полиция выясняет обстоятельства происшествия в центре города, который привел к стрельбе.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 20 января в центре столицы.

В полицию обратился житель Хамовников, который подвергся нападению и похищению неизвестными в районе Марьина Роща, из-за чего он был вынужден использовать травматическое оружие для самообороны.

«Прибывшие на место оперативники опросили мужчину, который сообщил, что на улице Октябрьская неизвестные граждане посадили его в автомобиль ВАЗ и потребовали крупную сумму денег. Затем злоумышленники повезли мужчину к его дому, там опрошенному удалось вырваться и сесть в свой внедорожник Mercedes Gelandewagen. Гражданин протаранил ВАЗ похитителей и открыл по неизвестным огонь из травматического оружия», — сказано в сообщении.

Полиция работает над выяснением личностей нападавших. Одного из подозреваемых уже удалось обнаружить. По факту случившегося проводится проверка.