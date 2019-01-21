Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке в Москве

Столичные правоохранители проведут проверку в связи с гибелью рабочего на стройке на северо-востоке города.

Об этом агентству «Москва» рассказала старший помощник главы Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова. Инцидент произошел на северо-востоке столицы в Алтуфьевском районе.

«Днем 21 января на территории одного из зданий, расположенных на Алтуфьевском шоссе, во время проведения строительно-монтажных работ на мужчину, участвовавшего в их производстве, обрушилась внутренняя кирпичная перегородка», — заявила Иванова.

В результате происшествия мужчина скончался на месте. По факту произошедшего столичным главком СК РФ проводится доследственная проверка.