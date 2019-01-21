Коллектор в Москве угрожал школе, где учится ребенок должника

В Москве задержали коллектора за угрозы в адрес школы, где якобы учится ребенок должника, и ее директора.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

«В полицию поступили сообщения о том, что на телефон учебного заведения и личный номер директора осуществлялись звонки с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту. А также звучали угрозы жизни и здоровью в адрес ее родственников», — сказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым оказался 28-летний москвич, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Задержанного поместили под домашний арест.