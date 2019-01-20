В Москве проводят проверку после поножовщины в поезде в метро "Трубная"

Два человека получили ножевые ранения в ходе драки четверых в вагоне поезда в столичной подземке.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о драке на станции метро «Трубная» поступило в столичную полицию от очевидцев вечером в субботу, 19 января.

Уточняется, что в конфликте участвовали четыре человека — двое с одной стороны и двое с другой. В ходе ссоры один из дебоширов нанес оппонентам ножевые ранения.

По информации агентства, пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь. По факту произошедшего в столичной подземке уже начата проверка.