В Петербурге возбуждено уголовное дело после избиения школьницы сверстницами

Петербургские правоохранители выясняют обстоятельства группового избиения 13-летней школьницы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 9 января в подъезде жилого дома в Красном Селе.

«9 января около 3 часов ночи в полицию поступила телефонограмма о том, что 9 января в 00:14 в состоянии средней тяжести была госпитализирована 13-летняя школьница», — сказано в сообщении.

Как полагают следователи, девочка была избита сверстницами за анонимное сообщение в соцсетях. При этом пострадавшая заявляет, что не писала подобных сообщений. В настоящее время ведется уголовное дело о причинении побоев.