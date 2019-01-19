В центре Москвы воры ограбили квартиру экс-главы Приморского края

Столичная полиция выясняет обстоятельства незаконного проникновения неизвестных лиц в квартиру Сергея Дарькина.

Как сообщает «Московский комсомолец», инцидент произошел в столичных Хамовниках в квартире в Коробейниковом переулке в период с 3 по 17 января.

Квартира принадлежит жене Сергея Дарькина, ранее возглавлявшего Приморский край. Сейчас он является президентом Тихоокеанской промышленной группы.

Дарькин сообщил полицейским, что в квартире не было хозяев в первой половине января. Вернувшись домой, собственники обнаружили, что их жилище было ограблено: неизвестные похитили 1,5 миллиона рублей. В настоящее время полиция занимается поисками воров.