Столичная полиция ищет мужчину, ограбившего салон сотовой связи

Московские правоохранители проводят проверку после вооруженного нападения на салон сотовой связи.

Об этом агентству «Москва» рассказали в правоохранительных органах. Инцидент произошел на северо-востоке столицы в районе Алтуфьево.

«В "Ашан Алтуфьево" произошло ограбление: неизвестный подошел к продавцу в салоне МТС и, угрожая оружием, забрал дорогой мобильный телефон, после чего скрылся», — заявили в полиции.

Точная сумма ущерба в связи с ограблением не называется. По факту произошедшего полиция проводит проверку, пытаясь выяснить личность налетчика.