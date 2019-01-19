ДТП с участием двух автомобилей произошло на северо-западе Москвы

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства столкновения двух автомобилей на северо-западе Москвы.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ ГИБДД России по городу, авария произошла в Южном Тушине.

«Два транспортных средства столкнулись на улице Свободы. К сожалению, в результате ДТП один человек погиб и еще один получил травмы. На месте происшествия ограничено движение транспорта», — заявили в автоинспекции.

Столкновение транспортных средств привело к временному перекрытию участка улицы Свободы. Через несколько часов дорожное полотно снова стало доступным для автомобилистов.