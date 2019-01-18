В Щербинке мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с женой

В центре красоты в ТиНАО мужчина устроил стрельбу из пневматики во время ссоры с женой.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что инцидент произошел на улице Врубеля в центре красоты «Роанголи» вечером 16 января.

«Житель Щербинки поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он достал пневматический пистолет и выстрелил в пол», — сказал собеседник агентства.

Мужчину доставили в ОВД после произошедшего, по факту инцидента возбудили уголовное дело.