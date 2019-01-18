В Краснодаре задержали душевнобольного, угрожавшего взорвать газ в доме

В Краснодаре эвакуировали пятиэтажный дом из-за душевнобольного мужчины, угрожавшего взорвать газовый баллон.

Как передает Znak.com, инцидент произошел в пятницу, 18 января, в пятиэтажном доме в поселке Лорис в Краснодаре. По данным ресурса, местный житель заперся в квартире с баллоном газа и угрожал взорвать его.

Прибывшие на место присшествия сотрудники оперативных служб оцепили территорию и провели эвакуацию жильцов, после чего мужчина был задержан.

Отмечается, что угрожавший взорвать дом оказался 41-летним пациентом психоневрологического диспансера.