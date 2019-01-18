Проигнорировавшая ограждения москвичка погибла при падении снега с крыши

В результате падения снега с крыши дома на юго-востоке Москвы один человек погиб и один госпитализирован.

Как передает «Интерфакс», несчастный случай произошел днем в пятницу, 18 января, в Танковом проезде в районе Лефортово в ЮВАО Москвы.

Отмечается, что сотрудники коммунальной службы огородили территорию для проведения работ по очистки кровли дома от наледи, однако проходившая мимо женщина, проигнорировав предупреждения рабочих, зашла за ограждения и попала под падавший с крыши снег.

По информации пресс-службы префектуры Юго-Восточного административного округа, в результате ЧП женщина погибла, а пытавшийся остановить ее сотрудник ГБУ «Жилищник» попал в больницу.