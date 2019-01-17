Женщина родила после пожара с 14 пострадавшими в Перми

14 человек пострадали при возгорании в пермском офисном центре, шестерых из них госпитализировали.

Как передает «Интерфакс», пожар вспыхнул около 12:10 по местному времени на третьем этаже офисного центра, расположенного в доме 12А на улице Монастырская.

В пресс-службе регионального Минздрава сказали, что всего из издания спасли 15 человек. Среди них оказалась женщина на девятом месяце беременности. Она родила в больнице. «Состояние у ребенка и мамы ближе к удовлетворительному, находятся под наблюдением врачей», – рассказали в министерстве.

Местные СМИ пишут, что после возгорания на место происшествия прибыли восемь пожарных машин. В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как девушка, не дождавшись спасателей, выпрыгнула из окна третьего этажа горящего здания и ударилась о козырек.

Отметим, что в офисном здании располагаются кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.