Вылетевший в Москву самолет вернулся в Екатеринбург из-за разгерметизации

17 января самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший Екатеринбург — Москва, вернулся в аэропорт вылета.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официального представителя авиакомпании Александра Сухорукова.

«Причиной возврата явилось подозрение на разгерметизацию салона воздушного судна через 10 минут после взлета, вследствие чего были выпущены кислородные маски для пассажиров», — сказал представитель компании.

Он добавил, что на борту находились 137 пассажиров, среди них никто не пострадал.