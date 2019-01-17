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Спасатели прибыли на место возгорания в Школе дизайна ВШЭ в ЦАО

Происшествия

Очевидцы сообщили о коротком замыкании и пожаре в здании Школа дизайна НИУ ВШЭ в центре столицы.

Как передает «Интерфакс», поступившую от очевидцев информацию о пожаре в здании образовательного учреждения на улице Малая Пионерская в районе Замоскворечье в центре Москвы проверяют столичные экстренные службы.

Отмечается, что по данному адресу располагается Школа дизайна НИУ ВШЭ.

По данным агентства городских новостей «Москва», причиной возгорания в учреждении стало короткое замыкание. В ГУ МЧС по столице уточнили, что эвакуация из здания не проводилась, сведений о пострадавших в результате происшествия нет.

 

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журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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В том и ужас советских репрессий, что не причина важна, а цель. Цель же одна – чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое

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Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


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