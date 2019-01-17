Спасатели прибыли на место возгорания в Школе дизайна ВШЭ в ЦАО

Очевидцы сообщили о коротком замыкании и пожаре в здании Школа дизайна НИУ ВШЭ в центре столицы.

Как передает «Интерфакс», поступившую от очевидцев информацию о пожаре в здании образовательного учреждения на улице Малая Пионерская в районе Замоскворечье в центре Москвы проверяют столичные экстренные службы.

Отмечается, что по данному адресу располагается Школа дизайна НИУ ВШЭ.

По данным агентства городских новостей «Москва», причиной возгорания в учреждении стало короткое замыкание. В ГУ МЧС по столице уточнили, что эвакуация из здания не проводилась, сведений о пострадавших в результате происшествия нет.