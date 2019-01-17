Полиция установила напавших на иракского журналиста в Москве

Собкора телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммеда госпитализировали в тяжелом состоянии после избиения в Москве.

Представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр сообщил РИА «Новости», что на журналиста напали несколько дней назад в районе студенческого городка РУДН в Обручевском районе ЮЗАО. Хошави Мухаммеда отправили в Боткинскую больницу.

Хошави Бабакр сказал, что дипломаты следят за состоянием пострадавшего журналиста. Он призвал журналистское сообщество Москвы осудить это нападение и потребовать его скорейшего расследования.

Телеканал Kurdistan 24 вещает из Иракского Курдистана – автономии на севере Ирака.

Агентству «Москва» сказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу, что полиция установила личности нападавших. «Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту получения гражданином телесных повреждений в ходе конфликта на юго-западе Москвы», – рассказали в правоохранительных органах.