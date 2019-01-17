Подмосковных полицейских задержали за взятку в 130 тысяч рублей

Правоохранительные органы задержали двух подмосковных полицейских, подозреваемых во взяточничестве.

Агентство «Москва» пишет со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, что оперативники задержали начальника Ликино-Дулевского ОП и командира отделения взвода ОБ ППСП МУ МВД России «Орехово-Зуевское».

По версии следствия, задержанные получили от бизнесмена 130 тысяч рублей, пообещав не привлекать его к административной ответственности за незаконное использование труда мигрантов. Передача денег состоялась в период с марта 2018 года по 15 января 2019 года.

Полицейских планируют уволить с работы и привлечь к ответственности. Одного из них обвиняют в получении взятки, а другого – в пособничестве во взяточничестве.