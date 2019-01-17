Избившая девочку учительница признала свое сумасшествие в Тольятти

В соцсетях опубликовали видео из школы в Тольятти, на котором учительница бьет ученицу на уроке.

На кадрах, снятых школьником на мобильный телефон, видно, как учительница бьет девочку по лицу, а та пытается защититься. «Вы с ума сошли?» – говорит школьница. «Я – да, а ты – нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как девочка-ученица», – отвечает педагог.

Как сообщил автор видео, конфликт произошел из-за того, что ученица рисовала на уроке. Сообщается также, что женщина скинула с парты все учебные принадлежности девочки.

Телеканал «360» передает, что попавшая на видео женщина работает школьным завучем, а также преподает биологию в средних и старших классах. По данным телеканала, она и раньше позволяла себе бить детей за мелкие провинности.

Ранее Sobesednik.ru писал об увольнении учительницы, работавшей в сельской школе в Астраханской области. Она ударила ребенка, который прислонился к занавеске во время урока, и заставила его сесть на пол под парту, после чего одноклассники называли его собакой.