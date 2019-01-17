ГИБДД проверит блогера, перекрывшего Новый Арбат ради клипа

ГИБДД проверяет информацию о том, что блогер Давид Манукян, известный как dava_m, перекрыл Новый Арбат для съемок клипа.

Агентство «Москва» пишет, что полицейские устанавливают личности людей, которые перекрыли улицу Новый Арбат, и пытаются с ними связаться.

Ранее блогер Давид Манукян опубликовал видео, на котором он вместе с блогером Кариной Лазарьянц перекрыли три полосы на Новом Арбате ради съемок клипа. На кадрах видно, как за идущими по дороге блогерами движутся три автомобиля Mercedes и Porshe, а участники движения, попавшие в пробку, сигналят хулиганам. «Короче, если менты подъезжают, все выскакиваем из тачек и разбегаемся», – шутит на камеру Манукян.

В октябре прошлого года Sobesednik.ru писал, что певица Yaxana (Оксана Яковлева), которая замужем за депутатом подмосковного города Щелково, частично перекрыла МКАД для съемок своего клипа. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.