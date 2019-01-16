Женщина получила перелом и травму черепа в ДТП со священником под Псковом

В городе Великие Луки Псковской области автомобиль иеродиакона вылетел на встречную полосу и врезался в Daewoo Nexia.

Как сообщает «МБХ-медиа», авария произошла в ночь на 12 января на улице Фурманова. Иеродиакон Андрей Парфенов, ехавший на Toyota Camry, вылетел на встречную полосу из-за поворота и врезался в автомобиль Daewoo Nexia, в котором находились четыре человека.

В результате сидевшую на переднем сидении пассажирку зажало в машине. Когда спасатели вытащили ее из авто, медики госпитализировали женщину с черепно-мозговой травмой, сломанными ребрами и раздробленными костями таза. У другой пострадавшей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и множественные гематомы.

Очевидцы утверждают, что от иеродиакона пахло алкоголем. По его словам, он ничего не пил, а «только причастился», однако в его крови было обнаружено 0,71 промилле алкоголя.

Также отмечается, что находящуюся в больнице пострадавшую посетил помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков. Он заявил ей, что авария стала божьей карой. «Может быть, вы думали, о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить, а он так попытался вас остановить», — цитирует издание Петрякова.