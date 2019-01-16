У готовившего на Путина покушение в Сербии нашли в рюкзаке винтовку

Правоохранители в Сербии задержали 21-летнего боевика, подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Путина.

Об этом пишет издание Informer. Боевика по имени Армин Арибашич задержали недалеко от города Нови-Пазар. По версии правоохранителей, он должен был совершить покушение на президента РФ Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января.

В рюкзаке Арибашича нашли винтовку с оптическим прицелом. В доме задержанного был произведен обыск, там были найдены арсенал оружия, компоненты, необходимые для создания взрывчатки, а также флаг «Исламского государства» (террористической организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).