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16 января, среда

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[15:29]Под иркутском задержали 50-летнего мужчину, 11 лет насиловавшего людей
[15:02]СК завел уголовное дело после взрыва селитры на заводе в Ленобласти
[14:45]У готовившего на Путина покушение в Сербии нашли в рюкзаке винтовку
[14:42]Главу "Газпром нефти" зарегистрировали для участия в выборах главы РФС
[14:35]Экс-начальнику колонии, где пытали Дадина, дали 2,5 года тюрьмы
[14:23]Погоду в Москве 17 января назвали потенциально опасной из-за метели
[13:59]Нарушения техники безопасности назвали причиной взрыва завода под Питером
[13:10]Женщина получила перелом и травму черепа в ДТП со священником под Псковом
[12:44]Отец Бутиной пожаловался на проблемы со звонками от дочери
[12:34]Госдума рассмотрит закон об ограничении подарков госслужащим
[12:27]Россиянам разрешили самим изготавливать патроны к оружию из-за санкций
[11:48]ФСИН рассказала о трудоустройстве и содержании Улюкаева в колонии
[11:25]Футбольный агент усомнился в переходе Паредеса в "Челси"
[11:18]25% россиян собрались сократить свои расходы в ближайшие полгода
[10:58]Песков пообещал, что жители Курил не пострадают из-за договора с Японией
[10:53]В консульстве РФ назвали возможную дату депортации Насти Рыбки
[10:36]Приложение для оформления ДТП без полиции задумали создать в РФ
[10:35]Несколько машин в Петербурге провалились в яму с кипятком из-за аварии
[10:12]Песков рассказал об умении Путина выразиться так, что "кровь стынет"
[10:08]В ЗАО задержали москвича, задушившего носком собственную жену
[08:56]Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен в 10 городах РФ
[08:47]Галкин назвал "ерундой" новости о плохом самочувствии Пугачевой
[07:30]Путин призвал Запад отказаться от "шантажа, угроз и провокаций"
[07:23]Поисковые работы в Шахтах завершили после извлечения тела последней погибшей
[07:13]Москвичей предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 16 января

15 января, вторник

[17:53]Семеро погибли в ДТП с загоревшимися авто под Воронежем
[17:52]В России завели дело из-за сорванных гастролей Селены Гомес
[17:35]Американцы подали в суд на "Аэрофлот" из-за пропущенного рейса
[17:18]Двух полицейских заподозрили в избиении следователей в Уфе
[16:55]Двое вооруженных в масках убили россиянина в Абхазии
[16:51]Ростуризм раскритиковал идею о налоге на выезд из страны
[16:33]У экс-главы Серпуховского района нашли 676 объектов недвижимости
[16:29]Девушка врезалась в автобус казанского "Зенита" в Турции
[16:03]Молодежный парламент намерен добиться отсрочек от армии для выпускников СПО
[15:56]В зоопарк Владивостока вместо белого льва привезли двух белых львиц
[15:53]В больнице Кузнецка объяснили размещение пациентов на досках
[15:19]Правительство РФ не готово индексировать пенсии работающим пенсионерам
[14:56]Полиция расследует смерть москвички после употребления суррогатного алкоголя
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У готовившего на Путина покушение в Сербии нашли в рюкзаке винтовку

Происшествия

Правоохранители в Сербии задержали 21-летнего боевика, подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Путина.

Об этом пишет издание Informer. Боевика по имени Армин Арибашич задержали недалеко от города Нови-Пазар. По версии правоохранителей, он должен был совершить покушение на президента РФ Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января.

В рюкзаке Арибашича нашли винтовку с оптическим прицелом. В доме задержанного был произведен обыск, там были найдены арсенал оружия, компоненты, необходимые для создания взрывчатки, а также флаг «Исламского государства» (террористической организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Теги: Исламизм

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В том и ужас советских репрессий, что не причина важна, а цель. Цель же одна – чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое

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Ролдугин
Олег

журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


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