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Поисковые работы в Шахтах завершили после извлечения тела последней погибшей

Происшествия

Спасатели извлекли из-под завалов тело пятой погибшей при обрушении дома из-за взрыва газа в Шахтах.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что спасатели продолжали поиски троих человек, чья судьба после обрушения дома была неизвестна.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МЧС по Ростовской области Марину Абрамченко, число жертв обрушения из-за взрыва газа в Шахтах выросло до пяти человек. Спасатели извлекли из-под завалов тела женщины и мужчины, а также последней погибшей — их 23-летней дочери.

Поисковые работы на месте происшествия завершены.

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Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


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