Под Иркутском задержали 50-летнего мужчину, 11 лет насиловавшего людей

В Иркутской области задержали 50-летнего жителя Тулуна, подозреваемого в изнасилованиях 11 человек.

Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР. Предполагается, что мужчина совершал изнасилования с 2001 по 2012 годы. Он угрожал жертвам ножом, уводил их в безлюдные места, где насиловал и забирал у них ценные вещи. Потерпевшими по делу проходят 11 человек, в том числе несовершеннолетние.

В СК подчеркнули, что преступник «принимал самые тщательные меры» для сокрытия преступлений. Следователи провели генетические экспертизы, опросили более трех тысяч человек и проверили более 15 тысяч биологических образцов возможных подозреваемых.

В результате они установили человека, чей генетический профиль совпал с ДНК преступника. Сейчас мужчина находится под арестом.