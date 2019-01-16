Несколько машин в Петербурге провалились в яму с кипятком из-за аварии

Экстренные службы уточняют информацию о пострадавших после прорыва трубопровода в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как передает РИА «Новости», несколько автомобилей провалились в яму с кипятком в Московском районе Петербурга.

По словам представителей компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», причиной происшествия стал технологический дефект трубопровода диаметром 400 мм у одного из домов по улице Орджоникидзе.

Отмечается, что в настоящее время сварочные работы на месте аварии уже завершились, идет процесс заполнения системы водой. Информация о пострадавших уточняется.