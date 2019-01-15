Спасатели нашли тело женщины под завалами в Шахтах

Число погибших при обрушении дома из-за взрыва газа в Ростовской области выросло до двух человек.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что жители дома в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались на проблемы с газом за месяц до инцидента.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС, спасатели нашли под завалами тело второго погибшего.

«Обнаружено тело второго погибшего. Предположительно, это женщина, проживавшая в квартире 72», — рассказали в ведомстве.

Судьба еще троих человек неизвестна, они могут находиться под завалами.