Полиция расследует смерть москвички после употребления суррогатного алкоголя

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства гибели 30-летней женщины, отравившейся суррогатным алкоголем.

Об этом агентству «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 13 января в Зеленограде, где в больницу была доставлена 30-летняя женщина.

Врачи диагностировали у пациентки кишечное кровотечение и остановку сердца. Усилий докторов для спасения жизни не хватило: женщина скончалась в реанимации.

«Согласно предварительному диагнозу, смерть женщины наступила от отравления суррогатным алкоголем. Тело направили на судебно-медицинское исследование», — сообщили в полиции, добавив, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего.