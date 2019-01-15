Поезда на Филевской линии не ходят по техническим причинам

Утром во вторник, 15 января, на Филевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов.

Об этом Московский метрополитен сообщил в своем твиттере. Движения поездов по техническим причинам нет между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская».

Отмечается, что поезда ходят между станциями «Александровский сад» и «Багратионовская». В подземке уточняют, что на восстановления движения поездов уйдет полчаса.

Напомним, ранее во вторник три станции Люблинско-Дмитровской линии закрыли для пассажиров из-за протечки тоннеля.