Поезда на Филевской линии не ходят по техническим причинам

Утром во вторник, 15 января, на Филевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов.
Об этом Московский метрополитен сообщил в своем твиттере. Движения поездов по техническим причинам нет между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская».
Отмечается, что поезда ходят между станциями «Александровский сад» и «Багратионовская». В подземке уточняют, что на восстановления движения поездов уйдет полчаса.
Напомним, ранее во вторник три станции Люблинско-Дмитровской линии закрыли для пассажиров из-за протечки тоннеля.
На Филёвской линии (4) между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам. Поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской». Ориентировочное время восстановления движения – 30 минут.— Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.