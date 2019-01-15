Экстренные службы работают на подтопленном участке "салатовой" ветки метро

Более 100 человек борются с поступившей водой на открытом в 2018 году участке «салатовой» ветки столичного метро.

Об этом сообщает twitter-аккаунт московского метрополитена. Инцидент произошел рано утром между станциями «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии.

«Временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово"», — сообщает пресс-служба подземки.

Между закрытыми станциями запущены 50 бесплатных автобусов компенсационного маршрута. В пресс-службе добавляют, что угрозы сравнительно новой инфраструктуре метро нет, а на месте поступления воды работают более 100 человек для оперативного устранения проблемы.